MASSIMO GRIMALDI (MODERATI E RIFORMISTI): “CENTRO SINISTRA IN CAMPANIA NON ESISTE PIU'”

“Il centro sinistra, in Campania, non esiste piu’, polverizzato dalle scelte di De Luca e dalla chiarissima presa di posizione del Movimento 5 Stelle che ha sostenuto e votato a favore della nostra mozione di sfiducia al Presidente De Luca. Oramai, dal suo fortino di Palazzo Santa Lucia, De Luca si appresta ad affrontare l’ultimo anno di mandato senza la copertura politica della sua area di riferimento. Un circostanza che ci preoccupa, e non poco, considerati i temi ed i problemi dei cittadini e delle imprese della Campania che, proprio dalla Regione, attendono una risposta concreta.”

E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale dei Moderati e Riformisti Massimo Grimaldi.

La mozione di sfiducia, discussa e votata oggi in Consiglio Regionale, apre, senza dubbio, una voragine incolmabile tra De Luca ed il Centro Sinistra: dopo la Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein, adesso anche il Movimento 5 Stelle lavora già ad un nome alternativo a quello dell’attuale Presidente della Regione. Il Centro Destra, a questo punto, deve solo scendere in campo con un progetto valido, un nome credibile, liste forti e vincere le prossime elezioni Regionali in Campania.