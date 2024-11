PIETRO COSTABILE (FI): “AD EBOLI CON SOTTOSEGRETARIO FERRANTE, UN PARTITO SEMPRE ATTIVO SUI TERRITORI”

“Questo mattino, in rappresentanza del coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, ho accompagnato il segretario provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano ed il Sottosegretario di Stato On. Tullio Ferrante in una visita istituzionale all’Ospedale di Eboli. Presenti all’incontro con il direttore sanitario i nostri amministratori locali, rappresentanza di una comunità azzurra attiva e coinvolta. Questo è il partito che vogliamo, attivo e impegnato sui territori, che si amplia coinvolgendo sempre di più.”

Lo scrive il Coordinatore Provinciale dei Giovani di Forza Italia Pietro Costabile.