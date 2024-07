NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DE LUCA VUOLE PIU’ COMPETENZE ? VEDETE COSA HA FATTO PER FIUME SARNO”

“Il Presidente della Regione De Luca, in una recente uscita pubblica, ha rivendicato, chiedendo una riduzione della burocrazia, maggiori competenze per le Regioni, nell’ottica di una autonomia ben definita, a cominciare da quelle per il dragaggio dei Porti che, oggi, competono al Ministero. Peccato, pero’, che lo stesso De Luca dimentica che, pur avendo competenze e funzioni, da anni, nonostante le promesse, non si interviene in maniera concreta per il dragaggio del fiume Sarno.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Autonomia e competenze, dunque, dipendono dalla capacità degli amministratori e chi, come De Luca, oggi, si lancia nella ennesima crociata politica, contro l’Autonomia Differenziata, tralascia importanti particolari, come quelli dei fallimenti laddove le competenze, da anni, sono nelle mani delle Regioni. Dalla Sanità Pubblica al Trasporto Pubblico: in Campania per accertare il fallimento dell’azione amministrativa regionale non c’è bisogno di attendere l’entrata in vigore della Legge sull’Autonomia Differenziata. Su questo siamo avanti anni luce. Eppure. il nostro Presidente, nel tentativo goffo di sostenere le politiche del suo Partito Democratico, nella speranza di vedersi ricandidato per il terzo mandato, invoca una sommossa politica e di popolo contro l’Autonomia Differenziata, dimenticando i disastri che ha provocato in Campania dal momento in cui si è insediato a Palazzo Santa Lucia.