NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “PONTE MARCONI, DOMANI UN NUOVO SOPRALLUOGO”

In attesa che le procedure si concludano, continua l’attività di monitoraggio anche della situazione nell’area in questione, spesso interessata da allagamenti ed esondazioni. Nei giorni scorsi ho nuovamente incontrato i vertici del Consorzio di Bacino, il dirigente della GORI Andrea Palomba e il dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno della Regione Campania, Roberto Vacca.

In particolare da quest’ultimo sono riuscito ad ottenere un appuntamento per un nuovo sopralluogo nei pressi del Ponte Marconi, per verificare di persona la situazione e spingere perché venga effettuato un intervento di dragaggio del corso d’acqua. L’appuntamento è fissato per domattina alle 10.00.