NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “PUNTI NASCITA, VOTO FAVOREVOLE SU LEGGE DISAGIO OROGRAFICO”

“Sulla soppressione dei Punti Nascita, prevista dalla Legge Balduzzi per le strutture sotto le 500 nascite anno, la Regione Campania, con la legge che approda oggi in Consiglio Regionale, pone rimedio ad una serie di errori commessi negli anni passati da parte di chi riesce solo ad addossare ad altri le proprie colpe. E’ necessario, pero’, fare una breve ricostruzione di quanto accaduto: l’ultima richiesta di deroga per il punto nascita di Sapri, in ordine di tempo, avanzata al Governo da parte della Regione Campania, risale al 15 Marzo 2023.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Il Ministero della Salute, a quella richiesta, il 4 Maggio 2023, rispose, con una dettagliata nota, che per il riconoscimento della deroga, tra le motivazioni addotte, non era contenuta, oltre ad altre omissioni, la specificazione del disagio orografico dei territori interessati, elemento essenziale ai fini della valutazione della richiesta. Nella stessa nota, gli Uffici del Ministro della Salute Schillaci sottolineavano di poter fornire, alla Regione Campania, la massima collaborazione per la definizione della procedura. Poi, null’altro da parte degli Uffici della Regione Campania che, senza motivi chiari, ad oggi, non ha piu’ reiterato la richiesta di deroga. Oggi, al termine di una lunga serie di polemiche politiche, la Regione Campania, con la legge sulla definizione di status di zone disagiate per le difficoltà orografiche, pone rimedio alle carenze di motivazione della richiesta di deroga, con quasi 2 anni di ritardo. Ciononostante, nell’ottica della tutela degli interessi della salute dei cittadini di tutta la Regione Campania, che ho sempre perseguito tanto in Consiglio Regionale quanto alla guida della Commissione Speciale Trasparenza, oggi voterò a favore del Disegno di Legge, presentato dalla maggioranza: il mio è un gesto di responsabilità politica e di fiducia nell’operato successivo del nostro Governo Nazionale che, di certo, saprà porre rimedio agli errori ed alle omissioni della Giunta Regionale De Luca.