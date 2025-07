LA SFIDA DI MARTUSCIELLO (FI): “REGIONALI, ELEGGEREMO DUE CONSIGLIERI IN PROVINCIA DI SALERNO”

Due nuovi ingressi importanti in Forza Italia Campania: si tratta di Antonio Barbuti, presidente del consiglio comunale di Cava de’ Tirreni, e di Angelo Quaglia, recordman di preferenze e fresco eletto presidente del consiglio comunale di Capaccio Paestum. Saranno solo alcune delle new entry che presenteremo venerdì nel corso di una serie di incontri di partito”, annuncia il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello. “Siamo al lavoro per costruire una lista fortissima a Salerno in vista delle elezioni regionali. Nel 1995 eleggemmo due consiglieri, lo rifaremo anche nel 2025”, ha concluso Martusciello.

