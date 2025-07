ATTILIO PIERRO (LEGA): “GRAZIE A NOSTRO IMPEGNO 15 MILIONI PER COMUNI PROVINCIA DI SALERNO”

“Grazie all’impegno della Lega, è stato approvato alla Camera un emendamento al DL Infrastrutture che stanzia 15 milioni di euro per le opere di mitigazione e compensazione legate all’Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria. Si tratta di un intervento strategico di efficientamento che avrà un impatto significativo sull’interconnessione ferroviaria della Campania e di tutto il Mezzogiorno, in particolare. Il nostro territorio beneficerà della riqualificazione urbanistica del tratto Battipaglia-Romagnano. Con i fatti, e non con le parole, la Lega e il ministro Salvini continuano a lavorare senza sosta per modernizzare le infrastrutture italiane, affinché il Paese sia sempre più connesso e nessuno venga lasciato indietro.”

Così il deputato della Lega Attilio Pierro.

Share on: WhatsApp