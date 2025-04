NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SANT’EGIDIO, FORNO CREMATORIO. ORA LA REGIONE METTA I FONDI”

Dunque avevo ragione, su tutta la linea. Fin da subito quel Piano aveva mostrato criticità e carenze, puntualmente evidenziate ma mai tenute in considerazione. Per questo decisi di astenermi in Consiglio regionale. Una scelta sofferta ma necessaria per sottolineare tutti i limiti di uno strumento inapplicabile, approssimativo e inevitabilmente causa di contenzioso. Oggi quella scelta risalta in tutta la sua coerenza.