NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “STATO DI CALAMITA’ PER IL CILENTO E PER I COMUNI DEL SARNO”

Ricorderete come, in quei giorni, vento, mareggiate, pioggia battente, allagamenti ed esondazioni abbiano flagellato il Cilento, e in particolare i comuni di Agropoli e Castellabate. Parimenti, nell’Agro nocerino, i comuni attraversati dal fiume Sarno sono stati colpiti dai soliti eventi di esondazione del corso d’acqua e dei suoi canali. Tutto questo ha messo in ginocchio decine di famiglie e di attività economiche, queste ultime già duramente colpite dalla crisi energetica. Per non parlare dei disagi causati ai contadini e alle aziende agricole. Lo stato di calamità anche per questi territori consentirebbe di programmare interventi più efficaci e un più concreto sostegno alle popolazioni colpite.