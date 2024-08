NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “STOP ALLA CACCIA, TUTTI GLI ERRORI ED I RITARDI DELLA REGIONE CAMPANIA”

Immbolismo e incompetenza che hanno determinato, per l’ennesima volta, un danno enorme ai circa 40 mila cacciatori campani. A loro, la Regione ha imposto di pagare per tempo quanto dovuto per esercitare l’attività venatoria, ma la stessa intransigenza non l’ha mostrata verso se stessa. Se infatti il calendario fosse stato pubblicato nei termini della legge 157/92, e cioè entro il 15 giugno, ci sarebbe stato tutto il tempo per affrontare e risolvere questa situazione, senza arrecare disagio ai cacciatori, che avrebbero potuto decidere se rinnovare o meno il porto d’armi, se iscriversi o meno agli Atc, se sborsare o meno circa 300 euro per balzelli vari.