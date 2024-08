NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “TAR FERMA CACCIA IN CAMPANIA, L’ASSESSORE CAPUTO SI DIMETTA SUBITO”

“De Luca non vuole la Caccia in Campania: questo è oramai chiaro a tutti. Anche quest’anno, in un perverso gioco di improvvisazione e di incompetenza, il Calendario Venatorio per la Regione Campania è stato approvato e pubblicato senza i necessari pareri delle associazioni ambientaliste. Ed anche quest’anno, come accaduto in passato, i Magistrati del Tar hanno disposto l’annullamento del Calendario ed hanno, di fatto, bloccato l’attività dei cacciatori su tutto il territorio regionale.”

E’ quanto dichiara, in una nota diffusa alla stampa, Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia.

“E’ evidente che si tratta di un errore voluto, con l’assessore regionale al ramo Nicola Caputo che, al di là delle dichiarazioni di facciata e dei fondi pubblici spesi, come da lui detto in campagna elettorale, per dei super consulenti, prende ordini da De Luca e da chi, all’interno della maggioranza, considera la caccia un fastidio e, non invece, una opportunità di crescita economica, soprattutto per i piccoli comuni dell’entroterra. A questo punto non resta che chiedere, ad horas, le dimissioni dell’Assessore Caputo, complice e colpevole dell’ennesimo disastro amministrativo che penalizza migliaia e migliaia di cacciatori di tutta la Regione Campania, senza considerare l’enorme ed importante indotto economico che ruota attorno all’attività venatoria.”