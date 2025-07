NUOVE NOMINE PER LA LEGA IN PROVINCIA DI SALERNO. PIERRO: “CI RAFFORZIAMO”

Prosegue con determinazione il percorso di rafforzamento e radicamento della Lega in provincia di Salerno. L’On. Attilio Pierro, di concerto con i tre Vice Commissari Provinciali Maria Michela Albano, Federica Mignoli e Colomba Farina, comunica che, all’esito di una partecipata riunione, sono state ufficializzate nuove nomine che rafforzano la struttura territoriale del partito, a conferma della sua capillare presenza e della solidità organizzativa.

In particolare, per l’area del Vallo di Diano sono stati designati:

• Rosario Trotta – Coordinatore dell’area Vallo di Diano

• Luigi Di Mea – Responsabile del Dipartimento Territoriale Disabilità

• Pietro Di Ruberto – Responsabile del Dipartimento Territoriale Immigrazione

• Donato Manisera – Responsabile del Dipartimento Territoriale Lavoro

• Vito Fico – Responsabile per le Politiche delle Aree Montane

Per il Dipartimento Giustizia è stato individuato Lorenzo Pace, mentre per l’area centro la responsabilità della Sanità è stata affidata a Monica Senatore.

A rafforzare ulteriormente la presenza della Lega nei Comuni strategici della provincia, sono stati nominati anche i seguenti commissari cittadini:

• Biagio Manzo – Commissario cittadino di Cava de’ Tirreni

• Severino Molisse – Commissario cittadino di Nocera Inferiore

Queste nomine rappresentano solo un primo passo di un più ampio piano di potenziamento che nei prossimi mesi porterà alla definizione di ulteriori ruoli, per garantire una rappresentanza sempre più efficace di tutte le aree territoriali e tematiche.

“La Lega è pronta a fare la propria parte con competenza e visione – dichiara l’On. Pierro –. Il nostro radicamento nella provincia di Salerno è frutto di un lavoro costante e condiviso, e ci prepara ad affrontare con forza e unità le prossime sfide politiche. Saremo determinanti per la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Siamo pronti a governare, con serietà e al servizio dei cittadini campani”.