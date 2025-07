ANTONIO IANNONE (FDI): “CAMPANIA PRIMA PER REATI AMBIENTALI, ALTRO RECORD PER DE LUCA”

“Il nuovo rapporto di Legambiente sulle ecomafie segna un altro triste record per la Campania di De Luca. La nostra regione, infatti, e’ al primo posto della classifica con 6.104 illeciti penali, pari al 15% del totale nazionale. Dati davvero preoccupanti che vengono confermati, ormai, di anno in anno senza alcun miglioramento. Insomma, la Campania continua ad essere sempre prima per indicatori negativi, mentre per quelli positivi e’ sempre ultima. E, nonostante cio’, il governatore ha il coraggio di autoelogiarsi quotidianamente tentando di nascondere la realta’ che, pero’, e’ sotto gli occhi di tutti. I cittadini sono stanchi delle sue frottole e non meritano questo declino senza fine. La Campania deve voltare pagina”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Share on: WhatsApp