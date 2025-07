CAVA DE’ TIRRENI. EVITATO LO SCIOGLIMENTO, APPROVATO IL RENDICONTO 2024

Il Consiglio comunale, riunitosi, ieri pomeriggio mercoledì 9 luglio, ha approvato il Rendiconto di Gestione 2024. con 13 voti a favore e 12 contrari.

“L’Approvazione di questo Rendiconto di Gestione – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – rappresenta una pietra miliare dell’azione amministrativa di questi anni. Un risultato straordinario che ci pone nella condizione di guardare con grande serenità al futuro”.

Hanno votato a favore i Partiti e i Gruppi consiliari di maggioranza, P.D. Azione, Cava ci Appartiene, Unione Popolare, Insieme per Servalli Sindaco, hanno espresso voto contrario i Partiti e Gruppi consiliari di opposizione, Fratelli d’Italia, Siamo Cavesi, Indipendenti per Cava, Città in Comune, La Fratellanza e Gruppo misto.

“Il rendiconto di gestione 2024 – afferma l’Assessore al Bilancio Antonella Garofalo – è l’ulteriore conferma, senza possibilità di smentita, del percorso di risanamento contabile, avviato con il Piano di Riequilibrio per mettere in ordine definitivamente i conti del Comune, a seguito della pandemia e di situazioni debitorie che si trascinavano da amministratone ad amministrazione. In soli tre anni abbiamo recuperato il 30,47 per cento dell’ intero disavanzo. Ciò non bastasse, abbiamo estinto anticipatamente i mutui contratti negli ultimi 20 anni, per oltre 6 milioni di euro, liberando da tale peso le future generazioni e le prossime amministrazioni”.