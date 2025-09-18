NUOVO SCONTRO DE LUCA VS FICO: LE POLEMICHE SULLA NUOVA SEDE DELLA REGIONE CAMPANIA

Non è piaciuto, a De Luca, il modo in cui il candidato Presidente della Regione Campania Roberto Fico, ieri sera, ha risposto sulla opportunità di proseguire, una volta eletto, il progetto per la realizzazione della nuova sede della Regione Campania. Troppo evasiva la risposta ed, oggi, è arrivato un nuovo attacco all’ex Presidente della Camera dei Deputati.

“Se qualcuno immagina di introdurre nella Regione Campania forme di ideologismo e stupidaggini del genere, credo che abbia sbagliato i conti. Lo dico perche’ mi e’ capitato di leggere stamattina, a una domanda fatta a un possibile candidato, sulla nuova sede della Regione Campania, cui stiamo lavorando da tre anni avendo fatto un concorso di progettazione, aggiudicato il progetto e consegnato i lavori a un’impresa, (ha risposto, ndr) ‘vedremo quello che succede’. Non vedremo niente perche’ quel progetto va avanti. O va avanti quel progetto o va indietro il candidato”. A dirlo e’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo DE LUCA, intervenendo all’inaugurazione della nuova sede di Ance Aies Salerno. “Non ci sono alternative. Noi tempo da perdere non ne abbiamo – aggiunge DE LUCA – perche’ in Campania abbiamo una situazione politica di questo tipo: io rappresento il 70% dei cittadini campani; qualcun altro il 9%. Quindi, chi si deve adeguare ai programmi e’ chi rappresenta poco e non chi rappresenta la stragrande maggioranza”. Poi, a margine, ai giornalisti che gli chiedono se si riferiva al candidato ‘governatore’ Roberto Fico, l’ex sindaco di Salerno risponde: “Non fate nomi, abbiamo detto che, prima di parlare delle persone, dobbiamo parlare dei programmi”. “