NUSCO TORNA AL VOTO: LA PRIMA VOLTA SENZA LA PRESENZA DI CIRIACO DE MITA

E’ un appuntamento elettorale davvero speciale quello che, domani e lunedi’, porterà al voto gli elettori del Comune di Nusco, piccolo centro in Provincia di Salerno che, per anni, ha vissuto gli appuntamenti politici con la presenza di Ciriaco De Mita. Ad un anno dalla scomparsa dell’uomo politico piu’ rappresentativo di tutta la Provincia di Avellino che, proprio a Nusco, stava portando avanti il secondo mandato da sindaco, domani in tre si presenteranno agli elettori per ottenere il voto, la fiducia e la maggioranza per governare.

