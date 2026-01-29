OGGI NUOVA RIUNIONE DI GIUNTA PER FICO: PRESIDENZA COMMISSIONI, TUTTO ANCORA IN ALTO MARE

E’ in programma, nel pomeriggio di oggi, una nuova riunione della Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico: il bilancio, come era facile prevedere, non sarà all’ordine del giorno dell’incontro che sarà, anche, in filo diretto con la sede del Consiglio Regionale, dove, nella stanza del Presidente del Consiglio Massimiliano Manfredi, continuano gli incontri, tra le forze di maggioranza, per trovare una soluzione alla vicenda delle Commissioni. A quanto si apprende, anche gli incontri della mattinata non hanno sbloccato le trattative che, adesso, sono incagliate sulla importante Commissione Sanità, rivendicata da Casa Riformista, con il Consigliere Regionale Enzo Alaia. Il nome, però, non è convidiso all’interno della variegata maggioranza del Presidente Fico che preferirebbe alla guida della Commissione Sanità Bruna Fiola del Partito Democratico.,

