NOCERA INFERIORE. LA GIUNTA DEL SINDACO DE MAIO APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026

Redazione Agenda Politicadai Comuni
Approvato in Giunta comunale di Nocera Inferiore il bilancio di previsione, un documento che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso i servizi essenziali, la manutenzione del patrimonio comunale e il decoro urbano. “Nel bilancio, sulla scia di quanto programmato lo scorso anno, sono state previste ulteriori risorse pari a 650.000 euro a favore delle scuole, finalizzate al potenziamento degli interventi di manutenzione del patrimonio scolastico comunale – dichiara il presidente della commissione bilancio Massimo Petrosino – Sono stati inoltre confermati tutti i servizi e le iniziative portate avanti negli ultimi anni, con particolare implementazione dei servizi alla manutenzione delle strade, del cimitero e del verde pubblico”. “È prevista anche una previsione di aumento delle risorse destinate

alla Nocera Multiservizi – aggiunge l’assessore al bilancio Clara Cesareo – in vista dei nuovi atti di affidamento attualmente in fase di realizzazione, soprattutto in materia di pulizia e gestione del decoro urbano. Inoltre, attestiamo una diminuzione della TARI 2026 pari al 4 %, che segue la tendenza dell’anno scorso, e lasciamo inalterata ogni altra tariffa”. “ Il bilancio di previsione – aggiunge il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio – è improntato a portare avanti le grandi opere in programma, su tutte Montevescovado, il binario dismesso, la riqualificazione del centro urbano e dei quartieri e, nel contempo, restiamo concentrati sulla manutenzione straordinaria delle scuole, delle strade e sulla pulizia della città. La diminuzione della TARI attesta il buon lavoro in corso

Related Posts

Gennaio 27, 2026

SCAFATI. ASSENZE IN MAGGIORANZA IN CONSIGLIO, ALIBERTI: “LA CITTA’ SI ASPETTA RISPOSTE NON DIMISSIONI”

Gennaio 27, 2026

NOCERA INFERIORE. IN CONSIGLIO COMUNALE NASCE IL GRUPPO PROGETTO CIVICO-CIVICHE IN RETE

Gennaio 27, 2026

COMUNE DI PAGANI. NUOVI INGRESSI ALL’INTERNO DI FORZA ITALIA NEL CENTRO DELL’AGRO