GIANLUIGI DI LEO (FORZA ITALIA): “E’ NATO AGROAZZURRI PER IL SI, COMITATO PER IL REFERENDUM GIUSTIZIA”

“Agrozzurri per il Si sarà un momento di rilancio e di confronto per i tantissimi cittadini che, da anni, attendono una riforma vera della Giustizia in Italia e che, in occasione del Referendum del 22 e 23 Marzo, avranno la possibilità concreta di cambiare un sistema che, negli anni, ha mostrato di essere debole, fragile ed ostaggio delle correnti interne alla magistratura”. Gianluigi Di Leo, Dirigente Provinciale di Forza Italia, insieme ad altri amministratori locali dell’Agro, è tra i promotori del Comitato. “Ancora una volta”, sottolinea Di Leo, “Forza Italia dimostra il proprio radicamento sui territori. Grazie alla collaborazione di tanti amici ed amiche, partendo da Castel San Giorgio, siamo riusciti a coinvolgere tutti i Comuni del nostro comprensorio territoriale, in un progetto che ci porterà ad ottenere una percentuale molto alta di SI in occasione del Referendum sulla Riforma della Giusrtizia”

