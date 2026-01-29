SCHLEIN E BONACCINI A NAPOLI IL 31 GENNAIO. SUL PALCO MANFREDI MA NON C’E’ PIERO DE LUCA

Una sfilata di amministratori locali del Partito Democratico, organizzata da Stefano Bonaccini, con la presenza di Elly Schlein, ma senza il coinvolgimento del Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania Piero De Luca. Ed, invece, sul palco della Stazione Marittima di Napoli, alla presenza di numerosi Presidenti di Regione del Pd, ci sarà il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L’appuntamento è per sabato 31 Gennaio.

A lanciare l’evento è l’ex Presidente dell’Emilia Romagna, oggi Europarlamentare del Pd, Stefano Bonaccini: ” Sabato 31 gennaio a Napoli tanta Energia Popolare e tante idee, con il Pd protagonista nell’alternativa alle destre, per una Italia più giusta, sostenibile e competitiva.

Si alterneranno sul palco presidenti di regione e sindaci, amministratori locali e dirigenti Pd nei territori, parlamentari ed europarlamentari, esperti. Sarà con noi ed interverrà la segretaria nazionale Elly Schlein.