ANTONIO IANNONE (FDI): “CIPESS, RIFINANZIATI METROPOLITANA DI SALERNO E DIGHE DEL CILENTO”

“Oggi presso la Presidenza del Consiglio ho partecipato alla seduta del CIPESS in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra le importanti deliberazioni rientra anche un finanziamento per 23 interventi proposti dal MIT per un importo complessivo di oltre 154 milioni di euro. Con particolare soddisfazione rientrano anche 3 interventi che riguardano la Campania ed in particolare opere per il territorio della provincia di Salerno, per un importo complessivo di oltre 103 milioni di euro.

Questi 3 interventi riguardano:

1) il completamento della metropolitana di Salerno città per il collegamento dallo Stadio Arechi fino allo scalo aeroportuale Salerno Costa d’Amalfi e Cilento per un importo di 100 milioni di euro;

2) interventi per l’incremento della sicurezza della Diga San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso per un importo di 1 milione di euro;

3) interventi per l’incremento della sicurezza della diga del Carmine nel Comune di Cannalonga per un importo di 2 milioni e 250 mila euro. Grazie al lavoro prodotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e’ stato accolto dal Ministro Foti, Ministero Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, il rifinanziamento a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Mit.

