OMICIDIO VASSALLO. QUATTRO PERSONE ARRESTATE SU RICHIESTA DELLA PROCURA DI SALERNO

Sono quattro le persone che, questa mattina, sono state raggiunte da una ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso nell’omicidio del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo. La svolta nell’inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, è giunta a distanza di 14 anni dai fatti che videro Vassallo ucciso, a colpi di arma da fuoco, lungo una strada del piccolo centro del Cilento. A finire in carcere…

Romolo Ridosso, Giuseppe Cipriano, Fabio Cagnazzo e Lazzaro Cioffi.