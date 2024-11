REGIONALI 2025. IL PRESSING DI MARTUSCIELLO (FI) SUGLI ALLEATI: “CANDIDATO ENTRO DICEMBRE”

E’ Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia e Coordinatore Regionale del partito degli azzurri, a rompere gli indugi all’interno del centro destra della Campania ed a chiedere di fare presto per la scelta del candidato alla Presidenza della Regione. L’accelerazione, imposta alla campagna elettorale dalle scelte di Vincenzo De Luca, impone anche al centro destra di tenere il passo ed è per questo che, ieri, Martusciello ha lanciato un appello agli alleati di Fratelli d’Italia e Lega: “scegliere il nome del candidato entro Dicembre. La Regione Campania ha 6 milioni di abitanti, è uno Stato.”. Insomma, basta con le tattiche e con le strategie, interne ed esterne ai partiti, è il momento di partire, anche perchè nulla esclude che De Luca, proprio per avvantaggiarsi rispetto agli avversari, possa giocare la carta delle dimissioni anticipate e del voto nella primavera del 2025. Una circostanza che, ad oggi, lascerebbe spiazzati tutti: tanto il centro destra quanto il Partito Democratico di Elly Schlein e dei partiti che seguiranno le scelte della Segretaria Nazionale del Partito Democratico.

