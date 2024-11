FORZA ITALIA. L’EX SINDACO DI ANGRI PASQUALE MAURI ADERISCE AL PARTITO DEGLI AZZURRI

“Sempre più entusiasmo e partecipazione per Forza Italia in provincia di Salerno. Con grande piacere registriamo l’adesione, a seguito dell’incontro con il segretario regionale Fulvio Martusciello , dell’ex Sindaco di Angri dott. Pasquale Mauri la cui esperienza e riconosciuta competenza amministrativa arricchirà, senza dubbio, la proposta politica di Forza Italia, orientandola sempre più verso un impegno concreto e attento alle esigenze del territorio.”

Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

L’ adesione del dott. Mauri rappresenta, altresì, un ulteriore passo avanti nella preparazione del partito per le elezioni regionali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e promuovere una politica inclusiva e partecipativa. Forza Italia a Salerno è un partito aperto, in cui chiunque può diventare protagonista. Altri amministratori si uniranno a noi nei prossimi giorni. Nel ringraziare per il lavoro svolto il segretario cittadino Ciro Calabrese, auguro a Pasquale Mauri buon lavoro a nome del partito provinciale tutto.