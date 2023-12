OPEN DAY GIOVANI FI A SALERNO. COSTABILE: “UN SUCCESSO, GIOVANI RISORSA PER NOSTRA CITTA’ “

Bilancio più che positivo quello dell’Open Day del coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani Salerno che, al termine della giornata di sabato 4 Dicembre, ha registrato decine di visite, conclamando l’impegno dei giovani forzisti per la loro città e l’attenzione dei concittadini verso i temi di Forza Italia e la sua idea per il capoluogo.

“Abbiamo posto due importanti quesiti a quanti hanno voluto aderire al nostro Open Day: “Salerno è una città per giovani, Salerno è una città europea” , temi importanti che riassumono la grave anomalia che allontana sempre più giovani dai nostri territori, attratti dal progresso e dalle opportunità che vengono regolarmente offerti ai nostri giovani che vanno via. Sono quesiti posti a noi dall’Onorevole Lucia Vuolo, temi cari a lei e a Forza Italia a cui hanno contribuito tutti i partecipanti scrivendo un bigliettino anonimo da lasciare all’interno di un’urna. Le considerazioni più importanti saranno lette durante la cena degli auguri prevista per martedì 05/12/2023 al Goccia Wine Bar. Ci riteniamo soddisfatti, c’è fermento e si fa avanti sempre più un’altra proposta per Salerno, una proposta alla quale aderiamo con slancio e speranza, e che può rappresentarci.” Dichiara il Vice Coordinatore Regionale Vicario nonché Coordinatore Provinciale, Pietro Costabile.

Di seguito la dichiarazione di Antonio Trezza, Coordinatore Cittadino: “Durante l’Open Day abbiamo trattato alcune delle gravi problematiche che negli ultimi tempi hanno contraddistinto questa città: parlo ad esempio della vendita dell’area dell’ex cementificio, destinata a nuove costruzioni invece che a strutture di pubblico servizio, o del malfunzionamento degli impianti sportivi, come il caso della piscina Simone Vitale che ha costretto la squadra Rari Nantes a non poter gareggiare nella propria città. Sono tutte problematiche che si riflettono su noi giovani, ed ecco il motivo per cui Forza Italia Giovani, in città, si impegnerà sempre più per dare il proprio contributo ad un’idea diversa da quella di questa amministrazione”