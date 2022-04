ORDINE COMMERCIALISTI SALERNO. IL PRESIDENTE SOAVE ASSEGNA LE DELEGHE A TUTTI CONSIGLIERI ELETTI

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, tenutasi il 1° aprile 2022, si è proceduto alla nomina dei Consiglieri delegati alle attività istituzionali dell’Ordine presso Enti ed organismi vari. Su proposta del presidente Agostino Soave sono stati dunque individuati i consiglieri che nel quadriennio cureranno i rapporti con gli altri attori istituzionali del territorio e riferiranno al Consiglio proposte e/o criticità riscontrate nei vari ambiti di attività professionale.

Come Delegato alla Formazione Professionale Continua dell’ODCEC di Salerno è stato nominato il Consigliere Giuseppe Arleo cui spetterà il coordinamento del piano formativo, prevedendo una pianificazione delle attività in osservanza del regolamento per la fpc, di concerto con i singoli Consiglieri delegati nei vari ambiti professionali e con i presidenti e/o delegati delle Commissioni dell’Ordine che verranno istituite.

Il Consigliere Americo Rinaldi è stato delegato ai rapporti con gli Enti pubblici (INPS, Agenzia Entrate e altre Agenzie, Inail, CCIAA, Comune, Provincia, Regione) con la funzione di coadiuvare e/o rappresentare il Presidente nei rapporti con gli Enti sopra richiamati, di favorire ed instaurare una maggiore interlocuzione e di creare condizioni di maggiore fruibilità dei servizi destinati alla Categoria.

A curare i rapporti con l’Autorità Giudiziaria e Amministrativa il consigliere Nicola Fiore come Delegato al Tribunale Salerno e rapporti con i Tribunali della Provincia, coadiuvando e/o rappresentando il Presidente al fine di favorire il dialogo con i Tribunali e promuovere iniziative a tutela degli iscritti nell’ottica dell’applicazione dei principi di rotazione, trasparenza e meritocrazia.

Nominato il consigliere Antonio De Lucia come Delegato ai rapporti con la Prefettura, in particolare per il Nucleo di Valutazione per le vittime dell’estorsione e dell’usura ai cui lavori partecipa stabilmente un componente delegato dall’ODCEC per assicurare il proprio contributo tecnico all’attività del Nucleo.

La funzione di coadiuvare e coordinare i rapporti con l’ambito Terzo settore e non profit, al fine di promuovere iniziative convegnistiche creando le condizioni per un maggiore interesse professionale della categoria in un contesto caratterizzato da un crescente sviluppo e diffusione di tali settori di attività, è affidata al consigliere Massimo Ronca come Delegato a Terzo Settore e non profit.

Per l’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento dell’ODCEC Salerno si è deciso di nominare un unico delegato che assurga ad entrambe le funzioni previste all’art. 5 del Regolamento circa gli organi istituiti per la gestione del medesimo (Referente e Segreteria Amministrativa), designando il consigliere Achille De Caro come Delegato a O.C.C. Composizione Crisi.

Affidata al consigliere Rosita Galdi la delega per i tirocinanti anche in riferimento alle Convenzioni (in essere e in previsione di sottoscrizione) con l’UniSA quali quella recentemente sottoscritta per promuovere la possibilità agli studenti durante l’ultimo semestre del percorso universitario di svolgere il tirocinio, in virtù della quale la delegata avrà il compito di curare i rapporti con il DISA MIS e con il DISES e di svolgere il ruolo di referente organizzativo appositamente dedicato per interfacciare le disponibilità dei professionisti ad accogliere tirocinanti con i neo laureati che aderiscono alla Convenzione.

Il compito di organizzare e gestire la Comunicazione ed il Marketing dell’ODCEC, sia nei confronti degli iscritti che verso i terzi e le Istituzioni, è affidato al consigliere Donatella Raeli come Delegato alle Comunicazioni Esterne che, unitamente al Consigliere Segretario Angelo Fiore, seguirà i rapporti con la Stampa, l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione dell’esercizio della professione e iniziative a tutela degli iscritti e per la promozione della Categoria nei confronti delle Istituzioni e degli Enti, oltre che di curare la gestione del Sito Web e dei Social cui è registrato l’Ordine.