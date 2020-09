PAGANI, COMUNALI 2020. CASCONE INCONTRA DE LUCA: “CI SARA’ TEMPO PER COLLABORARE INSIEME”

Stamattina ho incontrato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita nelle città dell’agro per il taglio del nastro di alcune opere pubbliche finanziate dalla Regione Campania, tra cui Roccapiemonte e San Valentino. Un saluto e poche parole ma non di certo “chiacchiere”. Lo annuncia Aldo Cascone, candidato sindaco per il Comune di Pagani.

Viviamo, infatti, con lo stesso spirito di pragmatismo le questioni politiche e sociali!

L’ho invitato a Pagani al termine di questa competizione elettorale. Ci sarà tempo e modo per lavorare insieme. In bocca al lupo Presidente!