E’ in programma per mercoledi’ 16 settembre, a partire dalle 14:00, all’interno dell’area conferenze del Porto Marina di Arechi di Salerno, l’incontro con Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed i candidati al consiglio regionale in provincia di Salerno. Alla conferenza parteciperà anche la Coordinatrice Provinciale di Italia Viva per la Provincia di Salerno Angelica Saggese.

