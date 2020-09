EBOLI, COMUNALI 2020. MASSIMO CARIELLO: “ECCO IL MIO IMPEGNO PER LE SCUOLE”

Massimo Cariello, candidato sindaco alle prossime comunali di Eboli, interviene sul tema della scuola e della formazione, elencando gli interventi effettuati nel corso degli ultimi 5 anni.

Cinque anni di impegno e lavoro per garantire al sistema scolastico di #Eboli una centralità storica. 🏫

Messa in sicurezza di tutte le scuole della città: 1.5 milioni di euro per gli adeguamenti strutturali per e gli impianti. Piano antincendio delle scuole cittadine finanziato con 250.000 euro.

Programma Scuole Sicure: contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici. Eboli Orienta: vetrina dell’offerta formativa per garantire le giuste informazioni a studenti e famiglie. Crescita sana: programma di prevenzione per gli alunni della scuola primaria. Manutenzione annuale di strutture ed impianti scolastici: aumenta la sicurezza per studenti, famiglie e personale della scuola Efficientamento energetico delle scuole. Strutture per l’accessibilità nelle scuole alle persone con ridotta mobilità. Progetti sociali e culturali in tutte le scuole della città.