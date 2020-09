NINO MAROTTA IN TOUR PER SOSTENERE I CANDIDATI DELL’UNIONE DI CENTRO

E’ iniziata da Pagani e toccherà altri comuni della Provincia di Salerno: il tour del Commissario Provinciale dell’Unione di Centro Nino Marotta per sostenere i nomi in corsa per le comunali è iniziato proprio dal centro dell’Agro dove è presente, nella prossima competizione per le Comunali 2020, la lista con il simbolo dello Scudo Crociato. Gli appuntamenti dei dirigenti della andranno avanti anche a Cava de’ Tirreni dove la lista dell’Unione di Centro si trova nella coalizione di centro destra per sostenere la candidatura a sindaco di Marcello Murolo: infine le iniziative con i candidati quota Udc all’interno della lista Caldoro Presidente.

