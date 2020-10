PAGANI. DE PRISCO PROCLAMATO SINDACO: LE DEDICHE DEL PRIMO CITTADINO

Cerimonia, questa mattina, di proclamazione per Lello De Prisco come Sindaco del Comune di Pagani: da oggi l’avvocato paganese è, ufficialmente, il nuovo primo cittadino del centro dell’agro. Numerose le dediche che De Prisco ha voluto sottolineare in occasione della cerimonia di proclamazione.

Dedico questa fascia tricolore a tante persone.

Ai candidati tutti dello scorso anno, a quelli del 2020.

La dedico a tutte le famiglie dei Sindaci che mi hanno preceduto, so quanti sacrifici e sopportazione devono avere i familiari di un Sindaco.

Dedico questa fascia a chi ha sempre creduto in me, dedico questa fascia a chi mi ha deriso ma mi ha al contempo fortificato.

Dedico questa fascia a chi non crede che vi è un domani migliore.

Dedico questa fascia alle donne e agli uomini silenziosi di questa Città, ai volontari, ai malati.

Dedico questa fascia agli anziani e ai bambini, ai parroci, alle forze dell’ordine e pure a chi è in cerca di redenzione e riscatto.

Scaleremo insieme la montagna di macerie e arriveremo alla meta, ovvero la ricostruzione ed il riscatto.

Buon Cammino Pagani, Lello. .