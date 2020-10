IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DI FDI SI CONGRATULA CON CIRIELLI PER GRADI GENERALE

La Direzione Provinciale di Fratelli d’Italia nella persona del Coordinatore Giuseppe Fabbricatore e dei Vice Coordinatori Sonia Alfano e Gherardo Marenghi, esprime i più vivi rallegramenti e la più profonda ammirazione per il Questore della Camera dei Deputati On Edmondo Cirielli, oggi destinatario a Roma della promozione onorifica al grado di Generale di Brigata. All’On Edmondo Cirielli, riferimento costante della comunità di Fratelli d’Italia gli auguri più sinceri per un riconoscimento che testimonia, ancora una volta, lo spessore umano, politico e culturale dell’Uomo