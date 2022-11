PAGANI. VISITA IN COMUNE DEL VICE MINISTRO AGLI ESTERI EDMONDO CIRIELLI

Il sindaco di Pagani ha ringraziato l’onorevole Cirielli, residente a Pagani, per la visita a Palazzo San Carlo e ha illustrato al neo Vice Ministro del Governo Meloni lo stato dell’arte delle progettualità in atto che interessano la città, non disdegnando di sottolineare le tante difficoltà che attanagliano gli enti pubblici.

Il neo Vice Ministro ha ringraziato per l’ospitalità l’amministrazione paganese e ha sottolineato la sua piena disponibilità a farsi portavoce presso i Ministeri preposti per perorare le cause paganesi per risoluzioni celeri delle problematiche.