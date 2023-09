PAOLO GENTILONI A SALERNO INSIEME AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DE LUCA

Non si tratta di un evento politico ma la presenza a Salerno, insieme al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, dell’ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, oggi Commissario Europeo, da piu’ parti indicato come possibile successore di Elly Schlein alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico, non puo’ passare inosservata. L’appuntamento è per il pomeriggio di domani, sabato 16 Settembre, a Salerno, per l’inaugurazione di un evento, allestito nei pressi del Teatro Verdi, dedicato al food. Insieme a Gentiloni e De Luca anche il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri.

Gentiloni, finito nelle ultime settimane al centro di un acceso dibattito politico tra il Governo Meloni e la Commissione Europea, viene considerato l’erede naturale della Schlein, in caso di fallimento elettorale alle prossime elezioni europee del 9 Giugno 2024.