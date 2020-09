PARCO DEL CILENTO. IL NUOVO PRESIDENTE? TUTTO NELLE MANI DEL SENATORE CASTIELLO (M5S)

Dopo le dimissioni del Presidente del Parco Nazionale del Cilento Tommaso Pellegrino, eletto in Consiglio Regionale con Italia Viva, si apre la partita per la nomina del nuovo responsabile dell’Ente Parco che, per la sua procedura, mette tutto, o quasi, nelle mani del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Ed il responsabile del dicastero dell’Ambiente, esponente del Movimento 5 Stelle, avrà sicuramente come riferimento il territorio e, di conseguenza, il senatore del M5S Franco Castiello. A chi sta pensando il parlamentare pentastellato per la successione a Tommaso Pellegrino ? Mancando figure istituzionali di riferimento, come sindaci o assessori comunali, è molto probabile che si vada verso la cosiddetta società civile e, da qualche giorno, iniziano a circolare i primi nomi di alcuni docenti universitari che potrebbero essere indicati per la guida del Parco Nazionale del Cilento.

