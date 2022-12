PARCO DEL CILENTO. VERSO UN BRACCIO DI FERRO TRA FRATELLI D’ITALIA E FORZA ITALIA

Per la nomina del nuovo Presidente del Parco Nazionale del Cilento si va verso un braccio di ferro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il nome del nuovo Presidente – che, almeno in una prima fase, potrebbe anche essere un Commissario, per evitare ingerenze della Regione Campania nella scelta – è tutta una questione tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Silvio Berlusconi: ad essere determinanti saranno i Coordinatori Regionali dei partiti in campo per una decisione che, secondo le voci che giungono da Roma, sarà presa nel corso del mese di Gennaio 2023. Con la nomina del nuovo Presidente del Parco si concluderà la lunga esperienza di Tommaso Pellegrino, attuale consigliere regionale di Italia Viva, che dopo la scadenza naturale del mandato ha proseguito come commissario straordinario la gestione dell’Ente Parco Nazionale del Cilento.

