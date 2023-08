PARTITO DEMOCRATICO SALERNO: “DA GENNAIO NESSUNA RIUNIONE CON I DIRIGENTI”

“E’ dal mese di gennaio che non si tiene una riunione di tutto il Partito Democratico della Provincia di Salerno. L’ultimo incontro prima delle Primarie di Febbraio”. Un dirigente del Pd di Salerno si sfoga, lasciando intendere che la mancanza di confronto e di dialogo all’interno del Partito Democratico sta diventando un caso politico.

Ed, in effetti, da oltre 7 mesi all’interno della sede di Via Manzo non c’è stata una riunione per affrontare il dopo Primarie, ma anche per il voto delle amministrative dello scorso maggio che, fatta eccezione per Scafati, ha premiato le scelte del Pd a Pontecagnano Faiano, a Campagna, a Pellezzano, a Montecorvino Rovella, ad Olevano sul Tusciano. Chiusa la fase delle vacanze estive, si terrà una nuova riunione all’interno degli uffici della Segreteria Provinciale di Salerno ? Ah, saperlo….