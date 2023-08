PASQUALE VESSA: “DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO PARTA UNA NUOVA FILOSOFIA PER LE RINNOVABILI”

“Dal cambiamento climatico puo’ nascere una nuova cultura delle energie rinnovabili, ecco perché l’emergenza di oggi puo’ trasformarsi nell’occasione per disegnare e programmare un futuro piu’ vivibile per le future generazioni.” Pasquale Vessa, Ceo della società Ambiente ed Energia, da buon imprenditore ed uomo del fare, prova a guardare l’aspetto positivo di quella che viene, oramai, definita come la nuova emergenza del secolo. “Dinanzi alla necessità di modificare il nostro modo di produrre energia, certificata dalle principali agenzie internazionali, non dobbiamo alzare bandiera bianca e fermare il nostro stile di vita, ma puntare tutto sulla produzione green di energia, che ci consenta di mantenere gli attuali standard di vita, evitando, pero’, di aggravare, ulteriormente, la già precaria situazione ambientale. E’ su questo che tutta la politica deve scommettere, non solo con gli incentivi – strumento che conosciamo solo in Italia – ma soprattutto attraverso una semplificazione delle procedure burocratiche ed amministrative che dobbiamo affrontare per l’apertura di un impianto per la produzione di energia verde.” C’è bisogno di una nuova filosofia nell’approccio al tema dell’energia ? “Credo che sia utile mettersi nei panni dei nostri figli e dei nostri nipoti – sottolinea Pasquale Vessa – ai quali dobbiamo lasciare un ambiente quanto piu’ possibile sano, senza cedere alle sirene della decrescita felice che, qualcuno, ancora oggi, ci propone. La soluzione per dare una risposta al problema del cambiamento climatico parte dal basso, dal nostro pensiero e, chiaramente, dalle nostre azioni. Non basta acquistare una vettura elettrica se, poi, l’energia che utilizziamo alla colonnina è ancora prodotta da fonti ad idrocarburi”.

