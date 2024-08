PASQUALE VESSA (VESSA & PARTNERS): “RINNOVABILI, ADESSO C’E’ BISOGNO DI SISTEMI DI ACCUMULO E DI DISTRIBUZIONE”

“Lo sviluppo della Intelligenza Artificiale, insieme alla crescita esponenziale di alcune parti del mondo come l’India, impongono una riflessione sui sistemi di accumulo e di distribuzione dell’energia green che, oggi, per fortuna, anche in Italia, viene prodotta in quantitativi interessanti: il tema dei prossimi anni, se non mesi, è quello di implementare i sistemi di accumulo e di distribuzione dell’energia prodotta da fotovoltaico, eolico ed idroelettrico.”

E’ quanto dichiara Pasquale Vessa, Ceo della Vessa & Partners Srl, azienda leader nel settore della progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia verde.

Siamo dinanzi alla grande sfida del secolo, continua Vessa, perchè le fonti rinnovabili ci consentono di aumentare la quantità di energia a disposizione di imprese e cittadini, ma senza la creazione di una valida rete di storage e di distribuzione, corriamo il rischio di vedere persa nel nulla tutta l’energia verde che siamo capaci, con le nostre tecnologie, di produrre.