ANTONIO IANNONE (FDI): “CAMPANIA, DE LUCA SI CONFERMA CAMPIONE DI SPRECHI”

“I dati pubblicati conclamano che De Luca ha un’allegra gestione delle risorse pubbliche. E’ il Governatore che si segnala di più per spreco mentre sanità, trasporti pubblici, vere azioni di promozione del territorio e politiche per lo sviluppo sono all’anno zero. Il suo lamentarsi verso il Governo centrale è strumentale solo a coprire il suo completo fallimento. I dati diffusi, che gli intestano il triste primato, sono provenienti dal Siope e quindi dalla Ragioneria Generale dello Stato. Per chi beve grappini la soluzione c’è e consiste nel non berli ma per chi è ubriaco senza bere non c’è speranza di trovare un rimedio.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

