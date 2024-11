PD CAMPANIA. COMMISSARIAMENTO PROROGATO PER QUATTRO MESI. ALMENO PER IL MOMENTO

E’ arrivata nella convulsa giornata di ieri, mentre si discuteva del Terzo Mandato e della posizione dei Consiglieri Regionali del Pd, la proroga del Commissariamento del Partito Democratico in Campania: a deciderlo la Segretaria Nazionale Elly Schlein che, fino alla fine di Gennaio 2025, ha bloccato la celebrazione del Congresso Regionale ed allungato l’incarico di commissario straordinario per il Senatore Antonio Misiani. Un segnale molto chiaro e forte: in questa situazione di grande caos, nessun congresso e stop ad ogni tipo di trattativa con il territorio. Sullo sfondo della decisione del nuovo Commissariamento c’è, chiaramente, la vicenda del Terzo Mandato e la scelta che, adesso, spetta agli 8 Consiglieri Regionali del Gruppo del Partito Democratico. Da Roma hanno lasciato intendere che non cedono neppure un centimetro e che sono pronti anche ad adottare provvedimenti drastici ( espulsioni?) nei confronti di chi non si adatterà alla linea nazionale del Pd sulla regola del Terzo Mandato.

