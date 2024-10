IL PD IN CONSIGLIO REGIONALE VERSO IL SI A DE LUCA SU TERZO MANDATO: ACCORDO SU LEGGE ELETTORALE

La lunga riunione che, nel pomeriggio di ieri, il Presidente De Luca, insieme al Vice Bonavitacola, ha tenuto all’interno della sede del Consiglio Regionale della Campania con i consiglieri del Pd, dopo la telefonata di Elly Schlein, ha dato i suoi frutti: Mario Casillo e gli altri consiglieri regionali del Pd voteranno la legge Salva De Luca, quella che prevede il terzo mandato per il Governatore uscente. Nessuna frattura in Consiglio, ma una netta presa di posizione a favore del Presidente De Luca e contro quanto portato avanti dalla Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein.

Come contropartita, il Pd porta a casa la nuova legge elettorale che, nella giornata di sabato, vedrà raggiungere l’accordo sulla soglia di sbarramento al 2,5%, la incandidabilità assoluta per tutti i sindaci a prescindere dalla popolazione e la novità dell’istituto della sospensione per il Consigliere Regionale eletto che viene nominato assessore.

Un compromesso che, almeno per il momento, mantiene calme le acque all’interno del gruppo di maggioranza del Presidente De Luca.

Almeno per il momento.