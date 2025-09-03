PD CAMPANIA. E’ UFFICIALE: PIERO DE LUCA CANDIDATO UNICO ALLA SEGRETERIA REGIONALE

Adesso c’è anche il crisma dell’ufficialità: Piero De Luca è il candidato unico alla Segreteria del Partito Democratico in Campania. Ad annunciarlo è lo stesso deputato dem, in un post nel quale ringrazia la Segretaria Nazionale Elly Schlein.

“Desidero anzitutto ringraziare” scrive Piero De Luca “la Segretaria nazionale Elly Schlein, che con determinazione ha lavorato per consentire al PD campano di tornare a costituire i propri organismi dirigenti dopo anni di commissariamento. Un riconoscimento va al Commissario Antonio Misiani, per l’equilibrio e la serietà con cui ha svolto il suo compito. E rivolgo un ringraziamento sentito alle centinaia di iscritte e iscritti che in tutta la Regione hanno sostenuto la candidatura. La candidatura unitaria è una decisione che rappresenta, nell’attuale contesto, un atto di responsabilità e maturità politica della nostra comunità democratica, che ha scelto di evitare divisioni e concentrare le proprie energie sugli obiettivi strategici prioritari da raggiungere, nell’interesse del Partito e soprattutto dei nostri cittadini.”