NOMINE TEATRO SAN CARLO. IL TAR RINVIA LA DECISIONE SUL RICORSO DEL SINDACO MANFREDI

Nessuna decisione oggi da parte del Tar Campania rispetto alla querelle che vede opposti il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, e il ministero della Cultura in merito alla nomina di Fulvio Adamo Macciardi in qualità di soprintendente del Massimo napoletano. Nell’udienza, fissata per oggi, il giudice ha deciso di non discutere la sospensiva e di rinviare a una successiva udienza di merito. Una decisione che potrebbe essere stata presa anche in virtù del fatto che nei giorni scorsi Manfredi ha depositato “motivi aggiuntivi” al ricorso a seguito dell’emanazione da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, di un decreto bis per la nomina di Macciardi.

A quanto trapela, i tempi per una decisione potrebbero allungarsi.

