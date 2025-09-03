ROCCAPIEMONTE. IL SINDACO CARMINE PAGANO CHIUDE LA STAGIONE DEGLI EVENTI ESTIVI

A conclusione dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Immacolata, il Sindaco Carmine Pagano ha premiato i ragazzi protagonisti dell’ottava edizione del concorso “Piccoli Artisti”. L’evento si è tenuto presso la chiesa di San Giovanni Battista al termine della solenne processione. “Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale della nostra città. Sono tanti i bambini che partecipano e mettono in evidenza la loro bravura artistica. Complimenti a Pasquale Memoli e a tutti gli organizzatori e un profondo ringraziamento al parroco don Giuseppe Ferraioli sempre attento a questi momenti di condivisione, di fede e socializzazione” ha dichiarato il Sindaco.

Ieri sera il primo cittadino, insieme al Vicesindaco Roberto Fabbricatore, ha preso parte ad una delle serate della Festa della Pizza Rocchese. L’organizzazione ha portato sul palco Biagio Izzo che ha fatto divertire le tante persone intervenute.