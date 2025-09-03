IL MINISTRO DELL’AMBIENTE FRATIN NOMINA LA COMMISSIONE RISERVA MARINA CASTELLABATE

Il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin ha firmato il decreto di nomina dei Componenti della Commissione Riserva Marina di Castellabate. Ecco tutti i nomi.

PAMELA DI NOME, in rappresentanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di Presidente;
b) PIETRO VUOLO, esperto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
c) DALILA CLEMENTINA RUSSO, in rappresentanza del Comune di Castellabate;
d) Capitano di Corvetta (CP) CORRADO PISANI, in rappresentanza della Capitaneria di Porto
di Salerno:
e) SABINA DE INNOCENTIIS, in rappresentanza dell’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale:
f) CONCETTA GALOTTO, in rappresentanza delle Associazioni di protezione ambientale.

