IL MINISTRO DELL’AMBIENTE FRATIN NOMINA LA COMMISSIONE RISERVA MARINA CASTELLABATE

Il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin ha firmato il decreto di nomina dei Componenti della Commissione Riserva Marina di Castellabate. Ecco tutti i nomi.

PAMELA DI NOME, in rappresentanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di Presidente;

b) PIETRO VUOLO, esperto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

c) DALILA CLEMENTINA RUSSO, in rappresentanza del Comune di Castellabate;

d) Capitano di Corvetta (CP) CORRADO PISANI, in rappresentanza della Capitaneria di Porto

di Salerno:

e) SABINA DE INNOCENTIIS, in rappresentanza dell’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale:

f) CONCETTA GALOTTO, in rappresentanza delle Associazioni di protezione ambientale.