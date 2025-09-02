GIOVANNI GUZZO: “A TERRAVECCHIA DI GIFFONI VALLE PIANA PER LE ANTICHE TRADIZIONI”

“Ieri ho visitato Terravecchia di Giffoni Valle Piana, un suggestivo borgo medievale della Valle Picentina, in occasione della festa in onore di Sant’Egidio. L’evento ha rappresentato un’occasione per celebrare il forte senso di appartenenza alla comunità e per ribadire il rispetto per le proprie radici, mantenendo vive le tradizioni.”
Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno.
Terravecchia, complesso fortificato custode di antiche tradizioni, arte, cultura e storia, è oggi annoverato tra i borghi più belli d’Italia grazie a una serie di interventi di recupero.
In questo borgo senza tempo, ho trascorso una piacevole serata tra scorci suggestivi, un panorama mozzafiato e la piacevole compagnia degli amici.