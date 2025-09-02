GIOVANNI GUZZO: “A TERRAVECCHIA DI GIFFONI VALLE PIANA PER LE ANTICHE TRADIZIONI”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Ieri ho visitato Terravecchia di Giffoni Valle Piana, un suggestivo borgo medievale della Valle Picentina, in occasione della festa in onore di Sant’Egidio. L’evento ha rappresentato un’occasione per celebrare il forte senso di appartenenza alla comunità e per ribadire il rispetto per le proprie radici, mantenendo vive le tradizioni.”
Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno. 

Terravecchia, complesso fortificato custode di antiche tradizioni, arte, cultura e storia, è oggi annoverato tra i borghi più belli d’Italia grazie a una serie di interventi di recupero.
In questo borgo senza tempo, ho trascorso una piacevole serata tra scorci suggestivi, un panorama mozzafiato e la piacevole compagnia degli amici.

Related Posts

Settembre 2, 2025

ALBERICO GAMBINO (FDI): “MOBILITA’ MILITARE E’ SFIDA PER SOVRANITA’ UE”

Settembre 1, 2025

LUCA CASCONE: “GUSTA MINORI, MANIFESTAZIONE CHE DA 29 ANNI VALORIZZA IL BORGO”

Settembre 1, 2025

FDI A SALERNO SUL LUNGOMARE PER ILLUSTRATE LE NOVITA’ SU GIUSTIZIA E SICUREZZA