LISTA PD SALERNO: IN CORSA GIANFRANCO VALIANTE E TOMMASO AMABILE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Due ex Sindaci della Valle dell’Irno, in corsa, per un posto all’interno della lista del Partito Democratico della Provincia di Salerno, in corso di definizione in vista delle elezioni di metà Novembre: Tommaso Amabile (ex Primo Cittadino di Fisciano) e Gianfranco Valiante (ex Sindaco di Baronissi), proprio in queste ore, stanno disputando un derby sulla base del maggior peso elettorale nella Valle dell’Irno. I due nomi, entrambi sulla scrivania del Segretario Provinciale del Pd Vincenzo Luciano, saranno valutati con grande attenzione, anche attraverso una campagna di ascolto degli amministratori della Valle dell’Irno, un importante bacino elettorale dove il Partito Democratico guida i comuni di Baronissi, Pellezzano, Fisciano, Siano e Castel San Giorgio.

