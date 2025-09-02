GIUSEPPE CONTE IN ARRIVO IN CAMPANIA PER LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO FICO

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà a Napoli per l’annuncio ufficiale di Roberto Fico candidato presidente della Regione nei prossimi giorni, prima della sua visita alla città per l’iniziativa Idia.

Conte ha infatti annunciato oggi che sarà a Napoli per Idia, convegno sull’intelligenza artificiale il 27 settembre, ma da fonti del M5S è arrivata la conferma che ci sarà prima un’altra tappa partenopea di Conte per l’annuncio del candidato del M5S

alla presidenza della Regione con la coalizione del centro sinistra. La data arriverà nei prossimi giorni quando sarà deciso il calendario dei viaggi di Conte per le regionali che prevede anche tappe in altre Regioni come Calabria, Toscana e Marche

