CONGRESSO PD IN CAMPANIA. PIERO DE LUCA INCONTRA MARCO SARRACINO

Incontro oggi a Napoli tra Piero De Luca, prossimo candidato unico alla segreteria del Pd campano, e Marco Sarracino, responsabile Sud del Nazareno. Il colloquio tra i due parlamentari a Napoli è durato mezz’ora, al centro uno scambio di idee in vista delle elezioni regionali e il lavoro comune da fare per ricostruire al meglio il Pd in Campania dopo il prossimo congresso regionale che arriva dopo due anni di commissariamento. L’incontro, si apprende da fonti del Pd, è stato sereno nonostante le tensioni nell’area Schlein campana per la candidatura del figlio del governatore Vincenzo De Luca.

I due esponenti dem hanno anche ragionato, si apprende, su come giungere al meglio all’annuncio della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Campania nei prossimi giorni, del programma elettorale del Pd e anche della gestione unitaria dei prossimi appuntamenti congressuali come quelli di Napoli e Caserta per l’elezione dei nuovi segretari provinciali.

